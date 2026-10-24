बिश्रामपुर की रेण नदी में दर्दनाक हादसा, दो सगे भाइयों और पिता-पुत्र की मौत, ग्रामीणों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद निकाले शव

नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर। नदी में नहाने की लालसा ने एक परिवार की चार जिंदगियां हमेशा के लिए छीन ली। शनिवार सुबह रेण नदी के ढोघट घाट पर यह हादसा हुआ जहां स्नान करने पहुंचे पिता-पुत्र विवेक सिंह और अभिजीत सिंह के साथ दो सगे भाई गोपाल कृष्ण और कृष्ण गोपाल की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई।

नदी किनारे बिखरे कपड़े, चप्पलें और खड़ी स्कूटी देखकर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। जब तक तलाश शुरू हुई, चारों की सांसें थम चुकी थीं। जिस घर में दशहरा की खुशियां मनाई जा रही थीं, जहां अपनों के साथ त्योहार बिताने के बाद बिहार स्थित अपने घर लौटने की तैयारी थी, वहां अब चार मौतों से मातम पसरा है। एक मां ने अपना इकलौता बेटा और पति खो दिया, तो किसी पिता के दोनों बेटे हमेशा के लिए बिछड़ गए।

घटना बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के सरस्वतीपुर स्थित कोन्हाखार के पास रेण नदी की है। सूरजपुर क्षेत्र के चंदरपुर में रहने वाली नेहा सिंह ब्यूटी पार्लर और श्रृंगार की दुकान संचालित करती हैं। वह अपने पुत्र अभिजीत के साथ यहां रहती है। दशहरा पर्व मनाने के लिए उनके पति विवेक सिंह, नेहा के माता-पिता तथा उनकी बहन के दोनों बेटे बिहार के कटिहार जिले से चंदरपुर आए थे। शनिवार को सभी को वापस बिहार लौटना था। इससे पहले शनिवार सुबह विवेक सिंह स्कूटी से पंपापुर स्थित महामाया मंदिर में दर्शन करने गए। वहां से उन्होंने अपने पुत्र अभिजीत और साढ़ू जितेंद्र सिंह के दोनों बेटों गोपाल कृष्ण व कृष्ण गोपाल को फोन कर कोन्हाखार स्थित रेण नदी के घाट पर बुलाया। चारों ने नदी में स्नान करने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह स्नान उनकी मौत का कारण बनेगा।