सूरजपुर में गुरुजी की करतूत, छात्रा से हैवानियत के मामले में शिक्षक गिरफ्तार, विभाग ने किया सस्पेंड

नईदुनिया न्यूज़, सूरजपुर: विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा से दुष्कर्म और लैंगिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप में घिरे सहायक शिक्षक पर अब शिक्षा विभाग ने भी कड़ा शिकंजा कस दिया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

मामला जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत एक विद्यालय से जुड़ा है। छात्रा से दुष्कर्म और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर थाना भटगांव में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(1), 64(2)(ट), 351(3), 238 तथा पाक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने 21 सितंबर को शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।