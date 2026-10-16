बिश्रामपुर दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के आसार, संदेही और उसकी कार थाने लाई गई, पूछताछ तेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिश्रामपुर: बिश्रामपुर के केशवनगर में मां-बेटे के सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस को अहम सुराग मिलने की खबर है। मामले की जांच अब एक संदेही के इर्द-गिर्द केंद्रित होती नजर आ रही है। पुलिस ने केशवनगर ममता कालोनी निवासी उक्त संदेही से पूछताछ तेज कर दी है। उसकी कार को भी पुलिस थाने ले आई है।

घटनास्थल पर शुरुआती जांच के दौरान पुलिस डाग का दो बार उसके घर की ओर जाना और कार के आसपास घूमना अब जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस ने फिलहाल किसी ठोस निष्कर्ष या संदेही की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।