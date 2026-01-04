छत्तीसगढ़ में सालों ने ली बहनोई की जान... पहले साथ बैठकर पी शराब, फिर डंडे से पीट-पीटकर कर दी हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिश्रामपुर। शनिवार को छेरता पर्व के दौरान अपने बहनोई के साथ छककर शराब का सेवन किया और थोड़ी देर बाद मामूली झड़प हुई और दो सगे भाइयों ने अपने ही बहनोई की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल बहनोई की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मामले में लटोरी पुलिस हत्याकांड के आरोपित भाइयो को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
हत्याकांड की घटना लटोरी चौकी क्षेत्र के द्वारिकानगर में घटित हुई। बताया गया कि घटना में हत्या का शिकार रामलल्लू पिता पुजेरी अगरिया 24 वर्ष द्वारिकानगर के नोखापारा के रहने वाला था। उसने चार साल पहले गांव के ही टेमसाय व गेंदबिहारी पैकरा की बहन से स्वजन की बिना मंजूरी के उसने शादी कर ली थी। तभी से दोनों परिवारों में बातचीत और आना जाना बंद था।
शनिवार को छेरता के दिन अचानक रामलल्लू की मुलाकात अपने साले गेंद बिहारी से हुई और दोनों ने छककर शराब का सेवन किया। उसके बाद रामलल्लू अपने साले गेंद बिहारी को अपने घर ले गया। उसे देखकर रामलल्लू का भाई अनिल भड़क गया और गेंद बिहारी को खरी खोटी सुनाते हुए भगा दिया। इसी बात से आक्रोशित गेंद बिहारी थोड़ी देर बाद अपने भाई टेमसाय पैकरा के साथ वहां पहुंचा और गाली गलौज करते हुए अपने बहनोई रामलल्लू पर डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
उसके बाद स्वजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटोरी पहुंचे। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अंबिकापुर रिफर कर दिया। मेडिकल कालेज अंबिकापुर में उपचार के दौरान रविवार को सुबह रामलल्लू अगरिया की मौत हो गई। मणिपुर चौकी में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजनों के सुपुर्द कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही लटोरी पुलिस ने आरोपित भाईयो को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
मामले में शनिवार को ही आरोपितों के विरुद्ध मारपीट का अपराध दर्ज किया गया था। अब रामलल्लू की मौत के बाद मर्ग डायरी आने पर हत्या की धारा जोड़कर आरोपित भाइयों की गिरफ्तारी की जाएगी। - अरुण गुप्ता, चौकी प्रभारी लटोरी
