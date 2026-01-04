छत्तीसगढ़ में सालों ने ली बहनोई की जान... पहले साथ बैठकर पी शराब, फिर डंडे से पीट-पीटकर कर दी हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिश्रामपुर। शनिवार को छेरता पर्व के दौरान अपने बहनोई के साथ छककर शराब का सेवन किया और थोड़ी देर बाद मामूली झड़प हुई और दो सगे भाइयों ने अपने ही बहनोई की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल बहनोई की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मामले में लटोरी पुलिस हत्याकांड के आरोपित भाइयो को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

चार साल पुराने प्रेम विवाह और रंजिश की पृष्ठभूमि हत्याकांड की घटना लटोरी चौकी क्षेत्र के द्वारिकानगर में घटित हुई। बताया गया कि घटना में हत्या का शिकार रामलल्लू पिता पुजेरी अगरिया 24 वर्ष द्वारिकानगर के नोखापारा के रहने वाला था। उसने चार साल पहले गांव के ही टेमसाय व गेंदबिहारी पैकरा की बहन से स्वजन की बिना मंजूरी के उसने शादी कर ली थी। तभी से दोनों परिवारों में बातचीत और आना जाना बंद था।