MP बोर्ड ने 5वीं-8वीं परीक्षा का बदला पैटर्न, अब केवल किताबी ज्ञान नहीं, 'ईमानदारी' और 'स्वच्छता' पर भी मिलेंगे ग्रेड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश बोर्ड से संचालित सरकारी और निजी स्कूलों की पांचवीं-आठवीं की मुख्य परीक्षाओं में अब विद्यार्थियों का मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के आधार पर भी विद्यार्थियों को ग्रेड दिए जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने समय-सारिणी के साथ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अनुसार 60 अंक की लिखित परीक्षा होगी।

20 फरवरी से होनी है बोर्ड परीक्षाएं इसके अलावा 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, 10 अंक छमाही परीक्षा और 10 अंक मासिक टेस्ट से अधिभार से जोड़े जाएंगे। इसके अलावा सह-शैक्षिक गतिविधियों के साथ ही विद्यार्थियों की नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता और सहयोग की भावना का आकलन कर ग्रेड दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में पांचवीं-आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से होनी है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 15 से 25 जनवरी के बीच किया जाएगा। इस परीक्षा में प्रदेशभर से करीब 25 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।