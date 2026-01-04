MP बोर्ड ने 5वीं-8वीं परीक्षा का बदला पैटर्न, अब केवल किताबी ज्ञान नहीं, 'ईमानदारी' और 'स्वच्छता' पर भी मिलेंगे ग्रेड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश बोर्ड से संचालित सरकारी और निजी स्कूलों की पांचवीं-आठवीं की मुख्य परीक्षाओं में अब विद्यार्थियों का मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के आधार पर भी विद्यार्थियों को ग्रेड दिए जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने समय-सारिणी के साथ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अनुसार 60 अंक की लिखित परीक्षा होगी।
इसके अलावा 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, 10 अंक छमाही परीक्षा और 10 अंक मासिक टेस्ट से अधिभार से जोड़े जाएंगे। इसके अलावा सह-शैक्षिक गतिविधियों के साथ ही विद्यार्थियों की नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता और सहयोग की भावना का आकलन कर ग्रेड दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में पांचवीं-आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से होनी है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 15 से 25 जनवरी के बीच किया जाएगा। इस परीक्षा में प्रदेशभर से करीब 25 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।
यह भी निर्देशित किया गया है कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र उसी स्कूल में न बनाकर तीन से पांच किमी के अंदर बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को आने जाने में परेशानी न हो और परीक्षा के दौरान पारदर्शिता भी बनी रहे।
जिला स्तर पर एवं ब्लाक स्तर पर परीक्षा कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वार्षिक परीक्षा आयोजन संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा। इसमें हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाएगी।
सह-शैक्षिक क्षेत्र में साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक और खेलकूद पर भी ग्रेड मिलेगा। साथ ही व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों में नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, सत्यवादी और ईमानदारी पर ग्रेड मिलेगा।