मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दो मोटरसाइकिलों में हुई तेज टक्कर, हेलमेट निकल कर दूर जा गिरा, कॉन्स्टेबल के सिर में चोट लगने से मौत

    CG Road Accident: शनिवार की देर शाम हुए सड़क हादसे में एक आरक्षक की मौत हो गई। रामानुजनगर थाने में पदस्थ आरक्षक दलसाय कोर्राम समन्स तामीली कर लौट रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 09:46:57 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 09:46:57 PM (IST)
    दो मोटरसाइकिलों में हुई तेज टक्कर, हेलमेट निकल कर दूर जा गिरा, कॉन्स्टेबल के सिर में चोट लगने से मौत
    आरक्षक के सिर में चोट लगने से मौत (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर। शनिवार की देर शाम हुए सड़क हादसे में एक आरक्षक की मौत हो गई। रामानुजनगर थाने में पदस्थ आरक्षक दलसाय कोर्राम (37 वर्ष) समन्स तामीली कर लौट रहे थे तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि हेलमेट पहने होने के बावजूद टक्कर में हेलमेट सिर से निकलकर दूर जा गिरा और गंभीर चोट लगने से आरक्षक ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार आरक्षक दलसाय कोर्राम शनिवार को सुरता, परशुरामपुर और पस्ता गांव की ओर समन्स वारंट तामीली के लिए गया था।

    देर शाम वापस लौटते समय ग्राम सरईपारा के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और तीन लोग सड़क पर गिर पड़े। सूचना पर रामानुजनगर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल आरक्षक दलसाय कोर्राम सहित दूसरी बाइक में सवार दो युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजनगर पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने आरक्षक दलसाय को मृत घोषित कर दिया।


    दूसरी बाइक में सवार परशुरामपुर निवासी कालेज का छात्र गीतेश सिंह गंभीर रूप से घायल है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर सुरजपुर के एसआरपीएम हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जबकि बाइक चालक मानप्रताप प्रजापति निवासी पस्ता, को मामूली चोटें आई हैं। इस दर्दनाक हादसे से पुलिस विभाग और क्षेत्र में गहरा शोक छा गया है। रविवार को आरक्षक दलसाय का अंतिम संस्कार गृहग्राम मानी प्रतापपुर में किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे।

    हेलमेट ठीक से लगाया है या नहीं, जांच लें

    हादसे ने एक बार फिर सबक दिया है कि हेलमेट केवल पहनना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसकी फिटिंग और गुणवत्ता भी बेहद जरूरी है। सही तरीके से लाक न होने पर तेज टक्कर में हेलमेट भी जान नहीं बचा पाता। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन और सतर्कता ही जीवन की असली ढाल है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.