दो मोटरसाइकिलों में हुई तेज टक्कर, हेलमेट निकल कर दूर जा गिरा, कॉन्स्टेबल के सिर में चोट लगने से मौत

नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर। शनिवार की देर शाम हुए सड़क हादसे में एक आरक्षक की मौत हो गई। रामानुजनगर थाने में पदस्थ आरक्षक दलसाय कोर्राम (37 वर्ष) समन्स तामीली कर लौट रहे थे तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि हेलमेट पहने होने के बावजूद टक्कर में हेलमेट सिर से निकलकर दूर जा गिरा और गंभीर चोट लगने से आरक्षक ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार आरक्षक दलसाय कोर्राम शनिवार को सुरता, परशुरामपुर और पस्ता गांव की ओर समन्स वारंट तामीली के लिए गया था।

देर शाम वापस लौटते समय ग्राम सरईपारा के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और तीन लोग सड़क पर गिर पड़े। सूचना पर रामानुजनगर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल आरक्षक दलसाय कोर्राम सहित दूसरी बाइक में सवार दो युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजनगर पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने आरक्षक दलसाय को मृत घोषित कर दिया।