सूरजपुर हत्याकांड: दोषियों को फांसी की मांग, पुलिस संघ अध्यक्ष बोले- फ्री में जल्लाद बनने को तैयार हूं

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: सूरजपुर पुलिस परिवार हत्याकांड में दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग को लेकर संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्ज्वल दीवान ने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि यदि न्यायालय द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा पर कानूनी प्रक्रिया के तहत अमल किया जाना है, तो वे निःशुल्क जल्लाद की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उनके इस पत्र के बाद पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने का मुद्दा चर्चा में आ गया है।

दीवान ने अपने पत्र में सूरजपुर पुलिस परिवार से जुड़े हत्याकांड के दोषियों कुलदीप साहू, चंद्रकांत चौधरी और फूल सिंह उर्फ रिंकू विश्वकर्मा को फांसी की सजा दिए जाने का उल्लेख किया है।

उन्होंने सरकार से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिसकर्मी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में उनके परिवारों के साथ होने वाली गंभीर आपराधिक घटनाओं में भी न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।