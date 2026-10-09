सूरजपुर में बंद कमरे के भीतर चल रहा था मतांतरण, ग्रामीणों के धावे के बाद प्रतापपुर थाने पहुंचा विवाद

नईदुनिया न्यूज, प्रतापपुर: प्रतापपुर क्षेत्र के सरहरी गांव के कोड़ाकूपारा में गुरुवार रात कथित मतांतरण के आरोप को लेकर हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। ग्रामीणों ने बाहर से आए मिशनरी समाज के कुछ लोगों पर कोड़ाकू जनजाति के लोगों को मतांतरित करने का आरोप लगाया है।

मामले में ग्रामीणों ने प्रतापपुर थाने में लिखित शिकायत देकर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार, गुरुवार रात करीब आठ बजे कोड़ाकूपारापारा स्थित एक घर में सरपंच की अनुमति के बिना बाहर से आए कुछ लोगों द्वारा प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी।