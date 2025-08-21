गहरी नींद में था युवक, हाथी ने जमीन पर पटका फिर कुचल कर मार डाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, प्रतापपुर (सुरजपुर): सरगुजा संभाग के वन क्षेत्र में हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वन मंडल सूरजपुर के वन परिक्षेत्र घुई में फिर से एक ग्रामीण युवक को हाथी ने कुचल कर मार डाला है। इससे पहले भी 14 जुलाई को वन परिक्षेत्र घुई में हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हुई थी।

घटना बुधवार तड़के की है। घुई के करचोला गांव का रहने वाला बलदेव सिंह भैंसों की रखवाली के लिए रोज रात को झाले में सोता था। मंगलवार को भी वह झाले में सोने चला गया था। इसी बीच बुधवार तड़के वहां एक हाथी आ धमका। गहरी नींद में बलदेव को हाथी के आने की भनक नहीं लगी। हाथी ने उसे अपनी चपेट में लिया और सूंड़ में लपेटकर खटिया सहित जमीन में पटक दिया। जमीन पर गिरने के बाद वह बचने का प्रयास कर रहा था कि तभी हाथी ने उसे अपने पैरों से भी कुचल दिया।उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।