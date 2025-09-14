CG News: शराब के लिए पैसे न मिलने पर युवक ने की वृद्धा की हत्या, टांगी से वार कर मौत के घाट उतारा

मेरी खबरें
    ओड़गी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में शनिवार सुबह शराब के लिए पैसे न देने पर एक युवक ने 64 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। नृशंस वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने घटना के महज दो घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

    By Anang Pal Dixit
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 02:31:03 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 02:31:03 AM (IST)
    नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर। ओड़गी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में शनिवार सुबह शराब के लिए पैसे न देने पर एक युवक ने 64 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। नृशंस वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने घटना के महज दो घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

    घटना सुबह करीब साढ़े आठ बजे खैरवारी पारा की है। यहां रहने वाली कौशिल्या बाई पति स्वर्गीय रिचक खैरवार अकेले घर में रहती थी, जबकि उनका बेटा रामभरोस गांव में ही अलग रहता है।

    पुलिस के मुताबिक, मोहल्ले का ही 30 वर्षीय कुंवर सिंह शनिवार सुबह कौशिल्या बाई के घर पहुंचा और शराब पीने के लिए रुपये मांगे। महिला ने मना किया तो आरोपी आगबबूला हो गया। उसने गाली-गलौज और मारपीट करने के बाद टांगी से महिला के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से कौशिल्या की मौके पर ही मौत हो गई। उसी समय उनका बेटा रामभरोस वहां पहुंचा और मां को खून से लथपथ हालत में देखकर मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी कुंवर सिंह आए दिन शराब के लिए रुपये मांगकर विवाद करता था। शनिवार की वारदात ने पूरे गांव को दहला दिया।

    पुलिस की त्वरित कार्रवाई

    मामले की जानकारी मिलते ही टीआई फरदीनंद कुजूर ने एसएसपी प्रशांत ठाकुर को अवगत कराया। निर्देश मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर आरोपी कुंवर सिंह पिता रामलखन सिंह खैरवार (30) को दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त टांगी भी बरामद की गई। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक रामधीन श्यामले, उदय सिंह, आरक्षक हेमंत सिंह, अमरेंद्र दुबे और भोला राजवाड़े शामिल रहे।

