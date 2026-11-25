नईदुनिया प्रतिनिधि, सरगुजा: विकासखंड बतौली के सलैयाडीह जंगल में हाथी के हमले से एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान जागेश्वर उर्फ मंत्री पैकरा, पिता रंगलाल पैकरा, 32 वर्ष, निवासी टिरंग के रूप में हुई है। बताया गया कि कुछ ग्रामीण जंगल के पास खेतों में धान कटाई एवं फसल को ढोने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक जंगल की ओर से आए दो हाथियों में से एक ने जागेश्वर पर हमला कर दिया।

खेत गीली हाेने के कारण वह बाकी ग्रामीणों की तरह भाग नहीं पाया। हालांकि दूसरे साथियों द्वारा शोर मचाने से हाथी अचानक पीछे पलटा और जंगल की ओर वापस लौट गया जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि हमले में उसे गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को वीडियो इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित हो रहा है। हमले के बाद आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है। क्षेत्र में हाथियों की संभावित आवाजाही को देखते हुए पुलिस और वन विभाग की टीमें सतर्क हैं।