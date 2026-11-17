नईदुनिया प्रतिनिधि, मनेंद्रगढ़: छत्तीसगढ़ में लगातार गिरती प्रजनन दर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेंद्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रजनन दर में सुधार की जरूरत है। तीन से चार बच्चे पैदा करने में कोई परेशानी नहीं है। उनकी इच्छा है कि छत्तीसगढ़ की प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत 2.2 तक पहुंचे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रजनन दर 1.8 है।

कैट की ओर से आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे स्वास्थ्य ने यह बातें कही। मंत्री का यह बयान घटती जन्मदर और भविष्य में जनसंख्या संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ सकता है। उन्होंने इस मुद्दे को परिवार और समाज के भविष्य से जोड़ते हुए सकारात्मक सोच के साथ चर्चा की जरूरत बताई। उनके मुताबिक, प्रजनन दर में गिरावट का असर आने वाले वर्षों में सामाजिक और जनसांख्यिकीय संतुलन पर पड़ सकता है।