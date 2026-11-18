नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में 19 ग्रामीणों की जान लेने वाले 'कबरा' हाथी के व्यवहार में झुंड में शामिल होने के बाद बदलाव आ गया है। पिछले छह दिनों से वह जंगल से बाहर नहीं निकला है। पांचवें दिन भी उसे ट्रेंकुलाइज कर कॉलर आईडी नहीं लगाई जा सकी । वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम छठे दिन भी ऑपरेशन में जुटी हुई है।

रामगढ़ की पहाड़ी से लगे जंगल में पहुंचा दल, कुमकी हाथियों की ली जा रही मदद हाथियों का दल उदयपुर ब्लॉक के तेंदूटिकरा और सरमा के बीच के जंगल से वापस रामगढ़ की पहाड़ी से लगे जंगल में पहुंच गया है। मंगलवार को भी कबरा हाथी को झुंड से अलग कर ट्रेंकुलाइज करने के लिए दिन में कई बार प्रयास किए गए, लेकिन अनुकूल स्थिति नहीं बन पाने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। इसके लिए प्रशिक्षित कुमकी हाथियों की भी मदद ली गई।