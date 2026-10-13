सरगुजा के मुटकी गांव में मतांतरण और अवैध कब्जे पर भारी बवाल, सरपंच के नेतृत्व में थाने पहुंचे ग्रामीण

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मुटकी में एक बाहरी मुस्लिम युवक द्वारा गांव की महिला के साथ कथित विवाह, वन भूमि पर कब्जा और गांव में गांजा बिक्री को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्राम सरपंच कृष्ण कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण उदयपुर थाना पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार लखनपुर निवासी एक मुस्लिम युवक पहले से शादीशुदा है। आरोप है कि उसने मुटकी गांव की एक महिला को झांसे में लेकर कथित रूप से दूसरा विवाह किया और उसका मत परिवर्तन कराया है। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा सुरक्षित रखी गई वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिया और वहीं रहने लगा है।
ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा में जब इस संबंध में चर्चा कर विवाह प्रमाण पत्र मांगा गया तो कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया गया।ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि संबंधित महिला और युवक द्वारा गांव में गांजा की बिक्री और तस्करी की जा रही है।
आरोप है कि गांव के युवाओं को गांजे का नशा कराकर बहला-फुसलाया जा रहा है और अपने पक्ष में किया जा रहा है। आवेदन में ग्रामीणों ने यह भी उल्लेख किया है कि संबंधित महिला पूर्व में मानव तस्करी के एक प्रकरण में जेल की सजा काट चुकी है। इसी कारण अब वह ग्रामीणों को धमकाती है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उक्त युवक के साथ मिलने से उसका हौसला और बढ़ गया है और पूरे गांव को विभिन्न धाराओं में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि इन गतिविधियों के कारण गांव की शांति व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो रही है और ग्रामीण भयभीत हैं। सरपंच कृष्ण कुमार ने बताया कि गांव के बहु-बेटियों को परेशान करने और युवाओं को नशे की लत में डालने से सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है।पुलिस ने ग्रामीणों का आवेदन लेकर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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