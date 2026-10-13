सरगुजा के मुटकी गांव में मतांतरण और अवैध कब्जे पर भारी बवाल, सरपंच के नेतृत्व में थाने पहुंचे ग्रामीण

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मुटकी में एक बाहरी मुस्लिम युवक द्वारा गांव की महिला के साथ कथित विवाह, वन भूमि पर कब्जा और गांव में गांजा बिक्री को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्राम सरपंच कृष्ण कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण उदयपुर थाना पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है।

वन भूमि पर अवैध कब्जा ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार लखनपुर निवासी एक मुस्लिम युवक पहले से शादीशुदा है। आरोप है कि उसने मुटकी गांव की एक महिला को झांसे में लेकर कथित रूप से दूसरा विवाह किया और उसका मत परिवर्तन कराया है। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा सुरक्षित रखी गई वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिया और वहीं रहने लगा है।