छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आर्केस्ट्रा देखने जा रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, लिफ्ट देने के बहाने वारदात को दिया अंजाम, चार हिरासत में

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र में आर्केस्ट्रा देखने जा रही नाबालिग छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने चारों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें एक विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सोमवार रात लुंड्रा में आर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दो नाबालिग छात्राएं पैदल कार्यक्रम देखने जा रही थीं। रास्ते में बाइक और स्कूटी सवार चार युवकों ने उन्हें कार्यक्रम स्थल तक छोड़ने का झांसा दिया। झांसे में आकर एक छात्रा बाइक पर और दूसरी स्कूटी पर बैठ गई।

फोन कर अपने तीन साथियों को भी बुला लिया

आरोपितों ने एक छात्रा को लुंड्रा में कार्यक्रम स्थल पर उतार दिया, जबकि दूसरी छात्रा को स्कूटी सवार युवक कार्यक्रम स्थल की ओर ले जाने के बजाय सुनसान जगह पर ले गया और फोन कर अपने तीन साथियों को भी बुला लिया। इसके बाद चारों नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए।

चारों आरोपितों को पुलिस ने पकड़ा

घटना के बाद किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और आपबीती स्वजन को बताई। स्वजन मंगलवार को पीड़िता को लेकर लुंड्रा थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई। घेराबंदी कर तीन आरोपितों को पकड़ा गया, जबकि फरार चौथे को देर रात धर दबोचा गया।