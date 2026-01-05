'साहब! 20 रुपये की ही तो पी है...' CG के अंबिकापुर में नशे में टल्ली होकर स्कूल पहुंचा मास्टर, कैमरे के सामने करने लगा उठक-बैठक

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। मैनपाट विकासखंड के ग्राम वंदना स्थित प्राथमिक पाठशाला में पदस्थ शिक्षक राज प्रताप सिंह शुक्रवार को शराब के नशे में स्कूल पहुंच गया। नशे की हालत में शिक्षक बच्चों की जिम्मेदारी संभालता मिला, जिसका वीडियो भी प्रसारित हुआ है।

60 बच्चों की जिम्मेदारी शुक्रवार को स्कूल की प्रधान पाठिका अवकाश पर थीं, जबकि एक अन्य शिक्षक भी स्कूल नहीं पहुंचा था। ऐसे में पहली से पांचवीं तक के करीब 60 से अधिक बच्चों की जिम्मेदारी अकेले शिक्षक राज प्रताप सिंह पर थी। इसी दौरान ग्रामीणों को शिक्षक के नशे में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद इसकी सूचना मीडियाकर्मियों को दी गई।