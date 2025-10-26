मेरी खबरें
    बलरामपुर में नशे में धुत्त कॉन्स्टेबल और ASI को ग्रामीणों ने मारे कई थप्पड़, VIDEO वायरल

    Balrampur News: बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस चौकी में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक और एक आरक्षक के साथ मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीण द्वारा पुलिसकर्मी को कई बार थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 06:58:32 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 06:58:32 PM (IST)
    1. बलंगी चौकी के आरक्षक व एएसआई से मारपीट
    2. वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल
    3. घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने दर्ज नहीं कराई शिकायत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस चौकी में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक और एक आरक्षक के साथ मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस चौकी के समीप स्थित एक गुमटी को हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया था। गांववालों ने ही घटना का वीडियो बना लिया था। यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। पहली घटना 21 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है।

    जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी के सामने स्थित एक गुमटी को हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद के दौरान एक ग्रामीण ने आरक्षक को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो में ग्रामीण द्वारा पुलिसकर्मी को कई बार थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है।


    दूसरी घटना 23 अक्टूबर की सुबह की बताई जा रही है, जब ग्रामीणों की मौजूदगी में एक युवक ने सहायक उप निरीक्षक को थप्पड़ मार दिया। वीडियो में सहायक उप निरीक्षक असंतुलित हालत में खड़ा नजर आ रहा है और आसपास मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद कर रहे हैं। लोगों की भीड़ भी है।

    पुलिसकर्मियों ने दर्ज नहीं कराई शिकायत

    इसमें कुछ जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति है। दोनों प्रकरण में पुलिसकर्मियों की ओर से किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जिन सहायक उप निरीक्षक के साथ यह घटना हुई, उनका कुछ दिन पहले ही स्थानांतरण जशपुर जिले के लिए किया गया था और उन्हें बलंगी से कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। गुमटी हटाने को लेकर हुए विवाद के कारण पहले आरक्षक से झगड़ा हुआ था और बाद में उसी बात को लेकर एएसआई से भी कहासुनी हुई, जो बढ़ते-बढ़ते हाथापाई में बदल गई।

    घटना के बाद पुलिस पर उठे सवाल

    घटना के बाद से चौकी क्षेत्र में पुलिस की साख पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन वायरल वीडियो को लेकर विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है। पुलिस चौकी प्रभारी डाकेश्वर सिंह ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है। बलंगी पुलिस चौकी , छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। यहां से मध्यप्रदेश की सीमा नजदीक है।

