AFCAT Admit Card 2025: एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क। भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 2025) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

कब होगी AFCAT 2025 परीक्षा? एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT-02/2025) का आयोजन देशभर के परीक्षा केंद्रों पर 23, 24 और 25 अगस्त 2025 को किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिए वायुसेना में कुल 284 पदों पर चयन किया जाएगा। परीक्षा पैटर्न के अनुसार, उम्मीदवारों से कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे, जिनके अधिकतम 300 अंक होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे, जबकि गलत जवाब पर 1 अंक काटा जाएगा। परीक्षा का कुल समय 2 घंटे का होगा।