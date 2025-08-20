AFCAT Admit Card 2025: एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क। भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 2025) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT-02/2025) का आयोजन देशभर के परीक्षा केंद्रों पर 23, 24 और 25 अगस्त 2025 को किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिए वायुसेना में कुल 284 पदों पर चयन किया जाएगा।
परीक्षा पैटर्न के अनुसार, उम्मीदवारों से कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे, जिनके अधिकतम 300 अंक होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे, जबकि गलत जवाब पर 1 अंक काटा जाएगा। परीक्षा का कुल समय 2 घंटे का होगा।
एडमिट कार्ड के लिए क्लिक करें।
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर मौजूद 'Candidate Login' ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. अब AFCAT-02/2025 लिंक को चुनें।
4. अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
5. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंट आउट निकाल लें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तिथि और समय जैसी सभी जानकारियों को ध्यान से चेक कर लें। परीक्षा वाले दिन समय से पहले सेंटर पर पहुंचना बेहद जरूरी है, वरना देर से आने पर एंट्री नहीं दी जाएगी।