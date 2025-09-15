मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के कॉलेज स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर... नई एजुकेशन पॉलिसी में PG कोर्स की मार्कशीट का बदलेगा पैटर्न

    National Education Policy: वर्ष 2020 में विभाग ने स्नातक में एनईपी लागू की थी। चार वर्षीय कोर्स की पहली बैच 2025 में उत्तीर्ण हुई है। प्रदेशभर से करीब 17 हजार विद्यार्थी अब एक वर्षीय पीजी के लिए पात्र हो चुके हैं। इनमें से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों के लगभग साढ़े तीन हजार छात्र-छात्राएं शामिल हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 03:44:42 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 03:44:42 PM (IST)
    MP के कॉलेज स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर... नई एजुकेशन पॉलिसी में PG कोर्स की मार्कशीट का बदलेगा पैटर्न
    MP के कॉलेज स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. नई एजुकेशन पॉलिसी में पीजी कोर्स की मार्कशीट का बदलेगा प्रारूप
    2. उच्च शिक्षा विभाग को लिखा पत्र, एक वर्षीय पीजी में कई विषय जुड़े
    3. स्नातकोत्तर (पीजी) कोर्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू कर दी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सत्र 2025-26 से उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातकोत्तर (पीजी) कोर्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू कर दी। चार वर्षीय स्नातक कर चुके छात्र-छात्राएं एक वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्स कर सकेंगे। नया सिलेबस बनाया जा रहा है। परीक्षा स्कीम में संशोधन का प्रस्ताव बनाया गया है। इस बीच देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने NEP के अंतर्गत एक वर्षीय पीजी की अंकसूची के बारे में भी पूछा है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक एक वर्षीय पीजी में कई विषय जुड़े हैं। साथ ही मुख्य-इंटरनल परीक्षा के अंकों में बदलाव किया गया है। वहीं अंकों के बजाय क्रेडिट पाइंट रखे जाएंगे।

    17 हजार विद्यार्थी पात्र

    वर्ष 2020 में विभाग ने स्नातक में एनईपी लागू की थी। चार वर्षीय कोर्स की पहली बैच 2025 में उत्तीर्ण हुई है। प्रदेशभर से करीब 17 हजार विद्यार्थी अब एक वर्षीय पीजी के लिए पात्र हो चुके हैं। इनमें से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों के लगभग साढ़े तीन हजार छात्र-छात्राएं शामिल हैं।

    नया सिलेबस और विषयों का चयन

    विभाग ने संकेत दिए हैं कि पीजी के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसमें दो दर्जन से अधिक विषय शामिल होंगे। विद्यार्थियों को मेजर और माइनर विषय चुने गए हैं। प्रवेश प्रक्रिया इंटरव्यू के आधार पर की गई। चयनित छात्रों को मेरिट सूची में स्थान दिया गया।

    कोर्स का टाइटल और अंकसूची बदलेगी

    एक वर्षीय पीजी कोर्स में दो सेमेस्टर होंगे। साल पूरा होने पर विद्यार्थियों को अंकसूची दी जाएगी, लेकिन उसका प्रारूप पहले से अलग होगा। अब अंकों की जगह क्रेडिट पाइंट दिए जाएंगे। साथ ही मुख्य और आंतरिक परीक्षा के पासिंग मार्क्स भी तय कर दिए गए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इस संबंध में विभाग को पत्र लिखकर स्पष्टता मांगी है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि अंकसूची का नया प्रारूप एजेंसी से तैयार करवाया जाएगा।

    परीक्षा स्कीम में बड़ा बदलाव

    • करीब डेढ़ दशक बाद PG परीक्षा स्कीम में बदलाव हुआ है।

    • मुख्य परीक्षा 60 अंकों की होगी, जिसमें पास होने के लिए 24 अंक जरूरी होंगे।

    • आंतरिक परीक्षा 40 अंकों की होगी और इसमें 16 अंक लाना अनिवार्य होगा।

    • अब अति लघु और वैकल्पिक प्रश्न हटाए जा रहे हैं।

    • मुख्य परीक्षा में पांच लघु प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर 150 शब्दों में देने होंगे और प्रत्येक का वजन चार अंक होगा।

    • पांच निबंधात्मक प्रश्न भी होंगे, प्रत्येक 8 अंकों का। इनका उत्तर लगभग 500 शब्दों में लिखना होगा।

    यह भी पढ़ें- इंदौर: DAVV के छात्रों ने किया कमाल, इंडियन आर्मी के लिए बनाए दो नए अचूक ड्रोन

    प्रारूप में होगा बदलाव

    सहायक कुलसचिव डॉ. विष्णु मिश्रा का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाले पीजी कोर्स की अंकसूची का प्रारूप बदला जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.