छत्तीसगढ़ में सभी जिलों के लिए अलग-अलग होंगे पांचवीं व आठवीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार व्यवस्थित इंतजाम करने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक परीक्षा की तिथि को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार परीक्षा मार्च से हो सकता है। इस बार यह होगा कि प्रदेश के सभी जिलों के लिए पांचवीं और आठवीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र अलग-अलग होंगे।

इसके पीछे मुख्य उद्देश्य परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखना और प्रश्नपत्र लीक जैसी किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटना है। विभाग का मानना है कि यदि किसी एक जिले में प्रश्नपत्र लीक होता है, तो केवल उसी जिले की परीक्षा निरस्त करनी पड़ेगी, पूरे प्रदेश की नहीं। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि छात्रों को भी अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा।

इस बार भी पांचवीं-आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं केंद्रीकृत रूप से आयोजित की जाएंगी। लेकिन संचालन जिला स्तर पर किया जाएगा। परीक्षा का संपूर्ण दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी के पास रहेगा। प्रश्नपत्र विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से तैयार कराए जाएंगे, ताकि पाठ्यक्रम के अनुरूप और गुणवत्ता पूर्ण प्रश्न शामिल किए जा सकें। शिक्षा विभाग ने यह भी तय किया है कि परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो। इसके लिए परीक्षा केंद्रों के संचालन से लेकर मूल्यांकन तक हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। पिछले साल निजी स्कूलों की आंशिक भागीदारी पिछले साल प्रदेश में पहली बार पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं एक साथ आयोजित की गई थीं। उस समय सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूलों को भी केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि कई निजी स्कूलों ने इसमें भाग लिया, लेकिन कुछ स्कूलों ने अपने स्तर पर ही परीक्षा आयोजित कर ली थी। इस बार शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी निजी स्कूलों को अनिवार्य रूप से इस बोर्ड परीक्षा में शामिल होना होगा।