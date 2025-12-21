मेरी खबरें
    By Vakesh SahuEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 03:16:50 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 03:16:50 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल : हाई स्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा परिणाम जारी
    1. परीक्षाफल 43.44 प्रतिशत रहा
    2. 1,733 छात्र आरटीडी योजना अंतर्गत शामिल थे
    3. परीक्षा साल में तीन बार आयोजित किया जा रहा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल (Chhattisgarh State Open School) द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा नवंबर 2025 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है।

    हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में कुल 12,694 छात्रों का पंजीयन हुआ था, जिसमें 11,665 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए और तीन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रोका गया है।

    परीक्षाफल 43.44 प्रतिशत रहा

    11,662 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 5,066 और परीक्षाफल 43.44 प्रतिशत रहा। इसी तरह हायर सेकंडरी परीक्षा में कुल 9,681 छात्रों का पंजीयन हुआ, जिसमें 9,034 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए।

    चार परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका गया

    1,733 छात्र आरटीडी योजना अंतर्गत शामिल हुए। चार परीक्षार्थियों का परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रोका गया है। 7,297 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 4,338 है। वहीं परीक्षाफल 59.44 प्रतिशत रहा।

    बता दें कि ओपन स्कूल का परीक्षा साल में तीन बार आयोजित किया जा रहा है। वहीं आगामी परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया गया है।

    इन वेबसाइट पर देख सकते हैं परीक्षा परिणाम

    परीक्षा परीक्षा परिणाम वेबसाइट www.sos.cg.nic.in और www.result.cg.nic.in पर देख सकते हैं। अनुत्तीर्ण छात्र आगामी परीक्षा मार्च-अप्रैल 2026 के आवेदन फार्म अपने अध्ययन केंद्र में सामान्य शुल्क के साथ 15 जनवरी 2026 तक और विलंब शुल्क के साथ 18 से 25 जनवरी 2026 तक जमाकर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- CG News: बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां तेज, पांच किमी के दायरे में होंगे केंद्र

    यहां रोल नंबर डालकर देख सकते हैं परीक्षा परिणाम

    छात्र इस लिंक को क्लिक कर सीधे अपना परीक्षा परिणाम भी देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर भरना होगा।

    रोल नंबर के जरिए परीक्षा परिणाम जानने के लिए यहां क्लिक कर करें। इसके अलावा हाई स्कूल के छात्र यहां क्लिक कर अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट देख सकते हैं।


