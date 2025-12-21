छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल : हाई स्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा परिणाम जारी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल (Chhattisgarh State Open School) द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा नवंबर 2025 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है।
हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में कुल 12,694 छात्रों का पंजीयन हुआ था, जिसमें 11,665 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए और तीन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रोका गया है।
11,662 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 5,066 और परीक्षाफल 43.44 प्रतिशत रहा।
छात्र इस लिंक को क्लिक कर सीधे अपना परीक्षा परिणाम भी देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर भरना होगा।
रोल नंबर के जरिए परीक्षा परिणाम जानने के लिए यहां क्लिक कर करें। इसके अलावा हाई स्कूल के छात्र यहां क्लिक कर अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट देख सकते हैं।