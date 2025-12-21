छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल : हाई स्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा परिणाम जारी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल (Chhattisgarh State Open School) द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा नवंबर 2025 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है।

हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में कुल 12,694 छात्रों का पंजीयन हुआ था, जिसमें 11,665 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए और तीन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रोका गया है।

परीक्षाफल 43.44 प्रतिशत रहा

11,662 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 5,066 और परीक्षाफल 43.44 प्रतिशत रहा। इसी तरह हायर सेकंडरी परीक्षा में कुल 9,681 छात्रों का पंजीयन हुआ, जिसमें 9,034 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए।

चार परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका गया

1,733 छात्र आरटीडी योजना अंतर्गत शामिल हुए। चार परीक्षार्थियों का परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रोका गया है। 7,297 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 4,338 है। वहीं परीक्षाफल 59.44 प्रतिशत रहा।

बता दें कि ओपन स्कूल का परीक्षा साल में तीन बार आयोजित किया जा रहा है। वहीं आगामी परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया गया है।

इन वेबसाइट पर देख सकते हैं परीक्षा परिणाम