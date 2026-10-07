भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर चक्काजाम; सड़क पर उतरे वर्ग-3 शिक्षक अभ्यर्थी, थालियां बजाकर मांगी जॉइनिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के एमपी नगर स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बुधवार को प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग-3 के अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार चार दिनों से जारी आंदोलन के बाद सैकड़ों चयनित अभ्यर्थी सड़क के बीचों-बीच बैठकर चक्काजाम कर दिया। अभ्यर्थी हाथों में थालियां बजाकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।

चक्काजाम के कारण एमपी नगर और आसपास के इलाकों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अभ्यर्थियों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन अभ्यर्थी ठोस आदेश मिलने तक हटने को तैयार नहीं हैं।

खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वे 24 अगस्त से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं। मेरिट होल्डर होने के बावजूद उन्हें जॉइनिंग नहीं दी जा रही है। पिछले तीन दिनों से कई अभ्यर्थी अपने छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 16 सितंबर 2026 को अभाविप प्रतिनिधिमंडल के साथ शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और लोक शिक्षण आयुक्त से मुलाकात कर समस्या बताई गई थी, लेकिन आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। IPS अफसर ने जख्मी युवती को पिलाया जूस चक्काजाम और नारेबाजी के दौरान मची अफरा-तफरी में भीड़ के बीच एक महिला अभ्यर्थी का पैर दब गया, जिससे वह अचेत होने लगी। इसी दौरान वहां से गुजर रहीं प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी मिनी शुक्ला तुरंत पास की दुकान पर गईं और जूस लाकर खुद युवती को पिलाया व उसकी स्थिति संभाली।