43 दिन से जारी आंदोलन, मुंडन कराकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी, भोपाल में CM हाउस घेराव की कोशिश, रोशनपुरा पर रोका

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शिक्षक भर्ती 2023 वर्ग-1 के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों का नीलम पार्क में 43 दिन से आंदोलन जारी है। सोमवार को वे सड़क पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने रोशनपुरा चौराहा पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया।

इस दौरान दो अभ्यर्थियों ने विरोध स्वरूप मुंडन भी कराया। करीब चार घंटे चले प्रदर्शन के बाद चार अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस कमिश्नर से मिलने की अनुमति दी गई। 24 अगस्त से जारी है आंदोलन अभ्यर्थी प्रकाश चौधरी ने बताया कि वे 24 अगस्त से नीलम पार्क में गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री, पुलिस और शासन के अधिकारियों से कई बार मुलाकात के बावजूद मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से सीधे मिलने का निर्णय लिया।