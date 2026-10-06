DAVV Indroe: बीएससीबीएड-बीएबीएड की विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षा तीन महीने पिछड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त बीएबीएड और बीएससीबीएड पाठ्यक्रम की परीक्षा व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षा तय समय से तीन महीने पीछे चल रही हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ ही आगे की कक्षाओं और परिणाम को लेकर भी परेशानी बढ़ गई है।

जून-जुलाई में होने वाली कई परीक्षाएं अब अक्टूबर से दिसंबर के बीच कराई जा रही हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने लंबित परीक्षा को कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विद्यार्थियों से परीक्षा फार्म भरवाए जा रहे हैं। संबंधित कॉलेजों को जल्द से जल्द सिलेबस पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें नियमित विद्यार्थियों के साथ एटीकेटी वाले विद्यार्थी भी शामिल होंगे।