डीएवीवी के एक हजार विद्यार्थियों की परीक्षा पर संकट, खरगोन विश्वविद्यालय में होगा प्रवेश स्थानांतरण

कपिल नीले, नईदुनिया, इंदौर। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने की तैयारी कर रहे एक हजार से ज्यादा विद्यार्थियों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) ने इन विद्यार्थियों की अगली परीक्षा कराने में असमर्थता जताई है। ऐसे में विद्यार्थियों का प्रवेश अब खरगोन के क्रांतिवीर टंट्या भील विश्वविद्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा है। डीएवीवी ने इसके लिए विद्यार्थियों को एनओसी जारी करना शुरू कर दिया है और स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

दरअसल, वर्ष 2022 से 2024 के बीच इन विद्यार्थियों ने स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था। इनमें बीए, बीकाम और बीएससी के विद्यार्थी शामिल हैं। उस समय इन विद्यार्थियों के कालेज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। कुछ विद्यार्थी प्रथम वर्ष में फेल हुए, जबकि कुछ विद्यार्थी द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास नहीं कर सके।