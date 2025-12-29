निजी स्कूल के फीस स्ट्रक्चर पर आंख बंदकर भरोसा नहीं करें, बच्चे के एडमिशन से पहले डीपीआइ पोर्टल पर फीस चेक करें

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के निजी स्कूलों में नवीन शिक्षण सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यदि आप भी अपने बच्चे का प्रवेश किसी बड़े निजी स्कूल में कराने की योजना बना रहे हैं, तो स्कूल प्रबंधन द्वारा बताए गए "फीस स्ट्रक्चर" पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

दाखिले से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि स्कूल जो फीस आपसे मांग रहा है, क्या वही उसने सरकारी पोर्टल पर भी दर्ज की है। निजी स्कूलों की फीस का विवरण पोर्टल पर अपलोड दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) के कड़े निर्देशों के बाद ग्वालियर के लगभग सभी निजी स्कूलों ने अपनी फीस का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। शासन का नियम है कि कोई भी स्कूल पोर्टल पर घोषित फीस से एक रुपया भी अधिक नहीं वसूल सकता।