मध्य प्रदेश में एसडीएम, डीएसपी, जैसा अधिकारी बनकर करना चाहते हैं सेवा, तो जल्द करें आवेदन

अंजली तोमर, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती के जरिये कुल 155 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें डिप्टी कलेक्टर (एसडीएम), डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट आफ पुलिस (डीएसपी) सहित विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के क्लास- 1, 2, 3 सेवा के पद शामिल हैं।

इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो नौ फरवरी तक चलेगी और अभ्यर्थी लेट फीस के साथ 16 फरवरी तक फार्म भर सकते हैं। इसके तहत राज्य प्रशासनिक सेवा व वन सेवा के लिए प्रांरभिक परीक्षा 26 अप्रैल (रविवार) आयोजित हो सकती है। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

पहली शिफ्ट सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:15 से शाम 4:15 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को एग्जाम शुरू होने से एक घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचने की सलाह दी जाती है। इस बार प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

शैक्षणिक योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त विवि या शैक्षणिक संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वन सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों ने विज्ञान/इंजीनियरिंग/तकनीकी की किसी भी ब्रांच से बैचलर डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा

21 वर्ष से 33 वर्ष (वर्दीधारी)

21 से 40 वर्ष (गैर वर्दीधारी)

परीक्षा शुल्क

सामान्य वर्ग/अन्य राज्य के अभ्यर्थी 500 रुपये

एससी/एससी/ओबीसी/दिव्यांग 250 रुपये

ऐसे करें आवेदन

एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं। स्टेट सर्विस एग्जाम 2026 के लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन कर आवेदन फार्म भरें। शुल्क जमा कर फार्म सबमिट करें।

How to Prepare for MPPSC एक्सपर्ट व्यू: परीक्षा विशेषज्ञ अभिषेक खरे ने बताया, एक साथ करेंगे तीनों चरणों की तैयारी

प्रारंभिक परीक्षा के लिए

अभ्यर्थी सिलेबस को ध्यानपूर्वक समझकर पढ़ाई शुरू करें।

सीमित पुस्तकों से बार-बार अध्ययन और रिवीजन करें।

रोजाना 50-100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करें।

समसामयिक घटनाओं, विशेषकर मप्र से जुड़ी खबरों, योजनाओं और रिपोर्टों पर विशेष ध्यान दें।

मॉक टेस्ट को गंभीरता से लें और हर टेस्ट के बाद उसका विश्लेषण अवश्य करें।

मुख्य परीक्षा के लिए

रोज उत्तर लेखन का अभ्यास करें।

उत्तर में भूमिका, तथ्यात्मक विवेचना और संतुलित निष्कर्ष शामिल करें।

सरकारी योजनाओं, संवैधानिक प्रावधानों और समसामयिक उदाहरणों का उपयोग करें।

भूगोल और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों में डायग्राम और फ्लोचार्ट का प्रयोग लाभदायक होता है।

समय प्रबंधन का ध्यान रखें, इसका अभ्यास अनिवार्य है।

साक्षात्कार के लिए