नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की दिसंबर सत्रांत परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षाएं 14 जनवरी तक दो पालियों में आयोजित की जाएंगी।

क्षेत्रीय केंद्र में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए

क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर के अंतर्गत 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें दो केंद्रीय जेल भी शामिल हैं। जबलपुर परिक्षेत्र में इस बार 4 हजार से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

अग्रणी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय बने परीक्षा केंद्र

जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, शहडोल, रीवा, सिंगरौली, नरसिंहपुर, सागर, छतरपुर, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों के अग्रणी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से पहचान पत्र डाउनलोड करें

क्षेत्रीय निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख ने बताया कि परीक्षार्थी समर्थ पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसी पोर्टल पर प्रवेश पत्र (हाॅल टिकट) और परीक्षा की समय सारणी भी उपलब्ध है।