नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सनातन समाज की एकता और समरसता का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित समरसता कप क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर उत्साह बढ़ने लगा है। रानीताल खेल परिसर में 12 से 19 दिसंबर तक होने वाले टेनिस बाल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टीमों का पंजीयन 24 नवंबर से प्रारंभ होगा।

समरसता सेवा संगठन की बैठक में निर्णय इच्छुक टीमें 27 नवंबर तक मदन महल स्थित समरसता कार्यालय में 3100 रुपये शुल्क के साथ पंजीयन करा सकेंगी। टूर्नामेंट में विभिन्न समाजों की 16 टीमें हिस्सा लेंगी। विजेता टीम को 1 लाख 21 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। ये निर्णय समरसता सेवा संगठन की बैठक में लिया गया है।