ISRO Internship 2025: इसरो में इंटर्नशिप करने का सुनहरा मौका, ऐसे करें अप्लाई; जानें आवेदन की लास्ट डेट

एजुकेशन डेस्क। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 की शुरुआत की है। अगर आप इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है।

इस इंटर्नशिप के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्र आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता मानदंड

आवेदक भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में विज्ञान या प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर या पीएचडी कर रहे हों या आवेदन से छह महीने पहले तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हों।

पिछली कक्षा में न्यूनतम 60% अंक होना जरूरी है।

इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि 45 दिन होगी।

ट्रेनिंग की अवधि (कोर्स के अनुसार)

बीई/बीटेक (6वां सेमेस्टर पूरा कर चुके छात्र)- 45 दिन

एमई/एमटेक (1वां सेमेस्टर पूरा)- 120 दिन

बीएससी/डिप्लोमा (अंतिम वर्ष के छात्र)- 45 दिन

एमएससी (1वां सेमेस्टर पूरा)- 120 दिन

पीएचडी स्कॉलर्स (कोर्सवर्क पूरा कर चुके)- 30 सप्ताह

आवेदन प्रक्रिया

1. सबसे पहले इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. होमपेज पर Internship Link पर क्लिक करें।

3. रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अकाउंट लॉगिन करें।

4. अब व्यक्तिगत जानकारी भरकर आवेदन फॉर्म सबमिट करें।

5. सबमिट करने से पहले सारी डिटेल्स ध्यान से जांच लें।

6. अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।