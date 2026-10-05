MP TET 2026 : टीईटी आवेदन की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर तक बढ़ी, शिक्षकों ने पात्रता और शुल्क पर उठाए सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब शिक्षक 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर निर्धारित की गई है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख सोमवार थी।

विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और संकुल प्राचार्यों के माध्यम से शिक्षकों से संपर्क करने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की सूचीवार ड्यूटी तय करने के निर्देश दिए हैं। इनकी जिम्मेदारी शिक्षकों से संवाद कर उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने की होगी।

आवेदन की संख्या कम रहने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा के दायरे में आने वाले शिक्षकों से व्यक्तिगत संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।

विभाग की इस पहल पर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है। संगठनों का आरोप है कि अधिकारियों और संकुल प्राचार्यों के माध्यम से शिक्षकों पर टीईटी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है।

बता दें, कि टीईटी के लिए पहले 18 सितंबर तक आवेदन की तारीख तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 5 अक्टूबर किया गया।अब तक 23 हजार से अधिक शिक्षकों ने ही आवेदन किया है।

परीक्षा की अनिवार्यता पर सवाल

शिक्षकों का कहना है कि विभाग को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि टीईटी के लिए आवेदन करना स्वैच्छिक है या अनिवार्य। साथ ही आवेदन नहीं करने की स्थिति में किसी तरह की कार्रवाई होगी या नहीं, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने टीईटी की आफलाइन परीक्षा कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को परीक्षा एजेंसी बनाया है।

किस पद के लिए परीक्षा, शुल्क पर भी सवाल

शिक्षकों का कहना है कि वे 1998 में शिक्षाकर्मी बने, 2011 में अध्यापक पद पर पदोन्नत हुए और 2024 में उच्च माध्यमिक शिक्षक का प्रभार दिया गया। ऐसे में उन्हें किस पद के लिए टीईटी देनी होगी, विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए।शिक्षक संगठनों ने परीक्षा शुल्क लिए जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि परीक्षा सरकार करा रही है तो शिक्षकों से आवेदन शुल्क क्यों लिया जा रहा है।