MP के शिक्षकों का भोपाल में डेरा: TET की अनिवार्यता का विरोध ,बोले- 'जब जनप्रतिनिधियों को पेंशन, तो शिक्षक वंचित क्यों?'

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के विरोध और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने की मांग को लेकर रविवार को प्रदेशभर के शिक्षक राजधानी भोपाल में सड़कों पर उतर आए। शिक्षक संघर्ष समिति एवं वरिष्ठता बहाली मंच के बैनर तले लिंक रोड नंबर-2 स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित विशाल ध्यानाकर्षण धरने में प्रदेश के सभी 10 संभागों से आए हजारों शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला।

शिक्षकों ने स्पष्ट दोटूक कहा कि वे किसी भी हाल में टीईटी नहीं देंगे और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। 'डीएड-बीएड से चयनित, अब उम्र के इस पड़ाव पर परीक्षा क्यों?' अध्यापक संघर्ष समिति के पदाधिकारी भारत भार्गव ने धरना स्थल को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार टीईटी लागू कर 'राष्ट्र निर्माताओं' को नीचा दिखाने का काम कर रही है। वर्ष 1998 या उसके बाद भर्ती हुए शिक्षक डीएड और बीएड की विधिवत पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही सेवा में आए हैं।

उन्होंने तीखा सवाल दागा, "हम परीक्षा से डर नहीं रहे हैं, लेकिन क्या दादा-दादी और नाना-नानी की उम्र में सरकार हमारी दोबारा परीक्षा लेगी? 28 साल की सेवा के बाद योग्यता साबित करने का दबाव बनाना शिक्षकों का अपमान है।" '28 साल की सेवा, लेकिन पोर्टल पर सिर्फ 8 साल दर्ज' शिक्षकों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके वर्षों के अनुभव और सेवाओं को नजरअंदाज कर दिया है। 10 साल का छठा वेतनमान और ढाई साल का सातवां वेतनमान रोक दिया गया है। करीब 20 से 28 वर्षों की प्रथम नियुक्ति अवधि को सेवाकाल में नहीं जोड़ा जा रहा है, जिससे एजुकेशन पोर्टल पर 1998 में नियुक्त शिक्षकों का कार्यकाल महज 8 वर्ष दिख रहा है।