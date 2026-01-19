MP Board Exam: 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, 28 जनवरी को आएंगे प्रश्नपत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू होने वाली हैं। परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने सभी छात्रों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। स्कूलों ने भी छात्रों को प्रवेश पत्र देना शुरू कर दिया है। यदि किसी वजह से किसी छात्र का प्रवेश पत्र स्कूल से नहीं मिल पा रहा है तो वह स्कूल की वेबसाइट या बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है।

इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नपत्र शहर के लीड स्कूल कन्या उमा विद्यालय शिंदे की छावनी में आएंगे। इसके बाद पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा केंद्र के पास के पुलिस थाने में पहुंचाए जाएंगे। यहां बता दें कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा सात फरवरी से और 10वीं बोर्ड की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होंगी। इसके लिए तैयारियां चल रही है। इसी क्रम में बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं।

स्कूलों से सभी छात्रों को प्रवेश पत्र देना शुरू भी कर दिया है। हालांकि यदि किसी वजह से छात्र का प्रवेश पत्र खो जाता है या प्रवेश पत्र के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो छात्र स्कूल की वेबसाइट या बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बने परीक्षा केंद्रों पर रहेगी विशेष नजर ग्वालियर जिले में 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 50 परीक्षा केंद्र प्राइवेट स्कूलों के भवनों में हैं। ऐसे में जो परीक्षा केंद्र प्राइवेट स्कूलों के भवन में हैं, उन पर विभाग विशेष तौर पर नजर रखेगा। इन सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिससे इन भवनों में परीक्षा में पूरे समय नजर रखी जा सके। जिससे यहां पर नकल जैसी कोई गतिविधि न हो सके और असामाजिक तत्व भी परीक्षा केंद्र तक न पहुंच सकें।