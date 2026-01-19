मेरी खबरें
    MP Board Exam: 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, 28 जनवरी को आएंगे प्रश्नपत्र

    MPBSE Exam 2026: 12वीं बोर्ड की परीक्षा सात फरवरी से और 10वीं बोर्ड की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होंगी। इसके लिए तैयारियां चल रही है। इसी क्रम में बोर् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 02:11:21 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 02:30:19 PM (IST)
    MP Board Exam: 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, 28 जनवरी को आएंगे प्रश्नपत्र
    मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का भोपाल स्थित दफ्तर।

    1. स्कूलों से सभी छात्रों को प्रवेश पत्र देना शुरू भी कर दिया है
    2. छात्र बोर्ड की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं
    3. दो फरवरी को परीक्षा सामग्री का वितरण किया जाएगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू होने वाली हैं। परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने सभी छात्रों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। स्कूलों ने भी छात्रों को प्रवेश पत्र देना शुरू कर दिया है। यदि किसी वजह से किसी छात्र का प्रवेश पत्र स्कूल से नहीं मिल पा रहा है तो वह स्कूल की वेबसाइट या बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है।

    इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नपत्र शहर के लीड स्कूल कन्या उमा विद्यालय शिंदे की छावनी में आएंगे। इसके बाद पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा केंद्र के पास के पुलिस थाने में पहुंचाए जाएंगे। यहां बता दें कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा सात फरवरी से और 10वीं बोर्ड की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होंगी। इसके लिए तैयारियां चल रही है। इसी क्रम में बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं।


    स्कूलों से सभी छात्रों को प्रवेश पत्र देना शुरू भी कर दिया है। हालांकि यदि किसी वजह से छात्र का प्रवेश पत्र खो जाता है या प्रवेश पत्र के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो छात्र स्कूल की वेबसाइट या बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

    प्राइवेट स्कूलों में बने परीक्षा केंद्रों पर रहेगी विशेष नजर

    ग्वालियर जिले में 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 50 परीक्षा केंद्र प्राइवेट स्कूलों के भवनों में हैं। ऐसे में जो परीक्षा केंद्र प्राइवेट स्कूलों के भवन में हैं, उन पर विभाग विशेष तौर पर नजर रखेगा। इन सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिससे इन भवनों में परीक्षा में पूरे समय नजर रखी जा सके। जिससे यहां पर नकल जैसी कोई गतिविधि न हो सके और असामाजिक तत्व भी परीक्षा केंद्र तक न पहुंच सकें।

    दो फरवरी से बांटी जाएगी परीक्षा सामग्री और प्रश्नपत्र

    बोर्ड की 10वीं व 12वीं परीक्षा प्रश्न पत्र 28 जनवरी को आ जाएंगे। इन्हें स्थानीय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिंदे की छावनी में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। इसके साथ ही दो फरवरी से परीक्षा सामग्री का वितरण संबंधित केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्षों को बांटी जाएगी।

    साथ ही इसी दौरान प्रश्न पत्र भी संबंधित परीक्षा केंद्र के पास के पुलिस थाने में पूरी सुरक्षा के साथ रखवाया जाएगा। इसके बाद परीक्षा शुरू होने से पहले कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र पर ले जाया जाएगा।

    स्कूलों से परीक्षार्थियों को दिए जा रहे प्रवेश पत्र

    बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। स्कूलों से छात्रों को दिए जा रहे हैं। साथ ही प्रश्नपत्र भी 28 जनवरी तक आ जाएंगे। इसके बाद दो फरवरी को परीक्षा सामग्री का वितरण किया जाएगा। - हरिओम चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी

