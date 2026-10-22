MP में MBBS-BDS एडमिशन का आखिरी मौका, च्वाइस फिलिंग शुरू; 23-24 अक्टूबर को कॉलेज में अटेंडेंस जरूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए आखिरी मौका आ गया है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (DME), भोपाल ने एमपी स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह एमबीबीएस और बीडीएस की बची हुई सीटों के लिए अंतिम राउंड है। इसके बाद इस सत्र में प्रवेश का कोई और मौका नहीं मिलेगा। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

22 अक्टूबर तक भर सकेंगे कॉलेज के विकल्प डीएमई द्वारा पहले कॉलेजवार खाली सीटों की संख्या जारी की गई है और दूसरी सूची में पात्र छात्रों के नाम जारी होंगे। पात्र छात्र 22 अक्टूबर रात 11:59 बजे तक पोर्टल पर कॉलेजों के विकल्प भर सकेंगे। इस बार व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पोर्टल पर हर कॉलेज की खाली सीटों से 10 गुना अधिक छात्रों की रियल टाइम मेरिट लिस्ट दिखाई जाएगी। इससे छात्रों को अपनी संभावित स्थिति का अंदाजा पहले से मिल सकेगा और वे सही विकल्प चुन पाएंगे।