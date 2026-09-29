MPPSC: स्पोर्ट्स ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, 38 पदों पर नहीं मिले योग्य उम्मीदवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने सोमवार को क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। ओबीसी आरक्षण के चलते आयोग ने परिणाम को दो हिस्सों में निकाला है। मुख्य सूची में चयनित 117 अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं, जबकि 26 अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है।

सरकारी कॉलेजों में क्रीड़ा अधिकारियों के 187 पद रिक्त हैं, जिनमें 53 सामान्य, 26 अनुसूचित जाति (एससी), 23 अनुसूचित जनजाति (एसटी), 62 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और 23 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के पद थे। इनमें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी पद आरक्षित थे। इन पर भर्ती के लिए दो साल से प्रक्रिया चल रही है। क्रीड़ा अधिकारी पदों के लिए लिखित परीक्षा एक जून 2025 को करवाई गई।