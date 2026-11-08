छमाही परीक्षा से ओपन बोर्ड कमाएगा ₹26 करोड़, MP में नौवीं से 12वीं 40 लाख परीक्षार्थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सरकारी स्कूलों में कक्षा नौवीं से 12वीं तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य ओपन स्कूल बोर्ड को दी गई है। प्रदेश के करीब 40 लाख विद्यार्थियों के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने के एवज में बोर्ड को 26 करोड़ रुपये दिए जाने है। इसके लिए प्रति परीक्षार्थी 65 रुपये की दर तय हुई है। यह शुल्क परीक्षार्थी को अलग से नहीं देना होगा।

स्कूलों में प्रवेश और पंजीयन के दौरान ही विद्यार्थी 300 रुपया परीक्षा शुल्क अदा करता है। इसी राशि से जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) बोर्ड को परीक्षा के खर्च का भुगतान करेंगे।

प्रश्नपत्रों की छपाई से लेकर जिलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी बोर्ड स्तर पर की जाएगी। डीईओ की जिम्मेदारी स्कूलों तक सुरक्षित पहुंचाकर वितरित करने की होगी। छमाही परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होंगी।

10 से 12 नवंबर के बीच जिलों में पहुंचेंगे पेपर

अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए तैयार किए जा रहे प्रश्नपत्र 10 से 12 नवंबर के बीच जिलों में भेजे जाएंगे। इसके बाद प्रश्नपत्रों के पैकेट संबंधित स्कूलों तक पहुंचाए जाएंगे।

पुलिस थानों में सुरक्षित रखे जाएंगे प्रश्नपत्र

नौवीं से 12वीं तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर पुलिस थानों में सुरक्षित रखा जाएगा। परीक्षा वाले दिन ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रश्नपत्रों का वितरण किया जाएगा।