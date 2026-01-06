मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    PPC 2026: 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए 3.70 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड; जानें आवेदन की लास्ट डेट

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा (PPC) 2026' के प्रति छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का उत्साह चरम पर है। इस साल इस कार् ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 12:02:04 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 12:02:04 PM (IST)
    PPC 2026: 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए 3.70 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड; जानें आवेदन की लास्ट डेट
    'परीक्षा पे चर्चा' के लिए 3.70 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन।

    HighLights

    1. 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए 3.70 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन।
    2. टूटा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का पिछला स्तर
    3. अपनी जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करें।

    एजुकेशन डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा (PPC) 2026' के प्रति छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का उत्साह चरम पर है। इस साल इस कार्यक्रम ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

    अब तक करीब 3.70 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन दर्ज किए जा चुके हैं, और आवेदन की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

    टूटा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का पिछला स्तर

    पिछले साल 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए 3.53 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई थी। इस बार, 9वें संस्करण के लिए अब तक 3,70,35,683 आवेदन आ चुके हैं। जानकारों का अनुमान है कि 11 जनवरी तक यह संख्या 4 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर सकती है।


    रजिस्ट्रेशन का ताजा डेटा

    अब तक प्राप्त आवेदनों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है-

    छात्र - 3,44,22,617 से अधिक

    शिक्षक - 21,34,830 से अधिक

    अभिभावक - 4,78,236 से अधिक

    ऐसे करें आवेदन

    यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण नहीं किया है, तो आप 11 जनवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

    वेबसाइट - आधिकारिक पोर्टल innovateindia.mygov.in पर जाएं।

    पार्टिसिपेट - होम पेज पर दिख रहे 'Participate Now' बटन पर क्लिक करें।

    कैटेगरी चुनाव - अपनी श्रेणी (छात्र, शिक्षक या अभिभावक) का चयन करें।

    लॉगिन - मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या डिजिलॉकर के जरिए लॉगिन करें।

    विवरण - अपनी जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करें।

    क्या है परीक्षा पे चर्चा?

    'परीक्षा पे चर्चा' एक वार्षिक कार्यक्रम है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ सीधे संवाद करते हैं। इसमें वे बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े तनाव को दूर करने, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास बढ़ाने के टिप्स साझा करते हैं। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं को 'तनाव' के बजाय एक 'उत्सव' के रूप में मनाना है।

    सफल प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का अवसर और विशेष प्रशंसा पत्र भी दिया जाता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.