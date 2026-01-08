मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    परीक्षा के तनाव से मिलेगी मुक्ति : सीबीएसई छात्रों के लिए फ्री टेली-काउंसलिंग शुरू

    CBSE Tele Counseling: छात्र टोल-फ्री नंबर 1800-11-8004 डायल करके किसी भी समय हिंदी और अंग्रेजी में 'इंटरएक्टिव वायस रिस्पांस सिस्टम' (आईवीआरएस) के माध ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 08:09:12 AM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 08:14:47 AM (IST)
    परीक्षा के तनाव से मिलेगी मुक्ति : सीबीएसई छात्रों के लिए फ्री टेली-काउंसलिंग शुरू
    सीबीएसई का दफ्तर। फाइल फोटो

    HighLights

    1. फरवरी में शुरू होंगी सीबीएसई की 10वीं व 12वीं परीक्षाएं
    2. तनाव प्रबंधन और टाइम मैनेजमेंट के गुर सीख सकेंगे
    3. विद्यार्थी और अभिभावक दोनों ही कॉल कर सकते हैं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सीबीएसई स्कूलों में 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। बोर्ड ने 17 फरवरी से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर मुफ्त मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श सेवा का पहला चरण मंगलवार से शुरू कर दिया। छात्र टोल फ्री नंबर 1800-11-8004 पर 24 घंटे हिंदी और अंग्रेजी में विशेषज्ञों से तनाव प्रबंधन और टाइम मैनेजमेंट के गुर सीख सकेंगे।

    सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक देश-विदेश के 73 विशेषज्ञों का पैनल व्यक्तिगत टेली-काउंसलिंग भी प्रदान करेगा। एक जून तक चलने वाली इस सेवा का उद्देश्य छात्रों को मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करना है। बोर्ड ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए इन सुविधाओं का लाभ उठाएं।


    छात्र सहायता की मुख्य विशेषताएं

    24 घंटे टोल-फ्री आईवीआरएस

    छात्र टोल-फ्री नंबर 1800-11-8004 डायल करके किसी भी समय हिंदी और अंग्रेजी में 'इंटरएक्टिव वायस रिस्पांस सिस्टम' (आईवीआरएस) के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा तनाव मुक्त तैयारी, समय प्रबंधन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर और महत्वपूर्ण संपर्क विवरणों पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है।

    टेली-काउंसलिंग सेवाएं

    छात्र और अभिभावक 73 प्रशिक्षित पेशेवरों के एक पैनल से सीधे बात कर सकते हैं। यह सेवा सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे, सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी। इस पैनल में सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के प्राचार्य, परामर्शदाता, विशेष शिक्षक और योग्य मनोवैज्ञानिक शामिल हैं। इनमें से 61 परामर्शदाता भारत में स्थित हैं।

    डिजिटल संसाधन

    सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर तनाव प्रबंधन, प्रभावी अध्ययन रणनीतियों और भावनात्मक स्वास्थ्य पर आधारित विशेष शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। ये संसाधन संक्षिप्त, रोचक और छात्रों के लिए आसानी से सुलभ बनाए गए हैं।

    छात्र इन उपायों से भी कम कर सकते हैं तनाव

    • 50:10 का नियम अपनाएं : लगातार घंटों तक पढ़ने से दिमाग थक जाता है और एकाग्रता कम हो जाती है। 50 मिनट पढ़ाई करें और फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में मोबाइल न चलाएं, बल्कि पानी पिएं, टहलें या गहरी सांस लें।

    • सुबह की पढ़ाई : सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे शांत और ताजा होता है। उन विषयों को सुबह के लिए रखें जो आपको कठिन लगते हैं। सुबह दिमाग की समझने की शक्ति सबसे अधिक होती है।

    • एक्टिव रिकाल और फ्लो चार्ट : एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद किताब बंद करें और खुद को समझाएं कि आपने क्या पढ़ा। जटिल उत्तरों को याद करने के लिए फ्लो चार्ट या डायग्राम का उपयोग करें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.