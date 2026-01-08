परीक्षा के तनाव से मिलेगी मुक्ति : सीबीएसई छात्रों के लिए फ्री टेली-काउंसलिंग शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सीबीएसई स्कूलों में 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। बोर्ड ने 17 फरवरी से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर मुफ्त मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श सेवा का पहला चरण मंगलवार से शुरू कर दिया। छात्र टोल फ्री नंबर 1800-11-8004 पर 24 घंटे हिंदी और अंग्रेजी में विशेषज्ञों से तनाव प्रबंधन और टाइम मैनेजमेंट के गुर सीख सकेंगे।

सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक देश-विदेश के 73 विशेषज्ञों का पैनल व्यक्तिगत टेली-काउंसलिंग भी प्रदान करेगा। एक जून तक चलने वाली इस सेवा का उद्देश्य छात्रों को मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करना है। बोर्ड ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए इन सुविधाओं का लाभ उठाएं।

छात्र सहायता की मुख्य विशेषताएं 24 घंटे टोल-फ्री आईवीआरएस छात्र टोल-फ्री नंबर 1800-11-8004 डायल करके किसी भी समय हिंदी और अंग्रेजी में 'इंटरएक्टिव वायस रिस्पांस सिस्टम' (आईवीआरएस) के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा तनाव मुक्त तैयारी, समय प्रबंधन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर और महत्वपूर्ण संपर्क विवरणों पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। टेली-काउंसलिंग सेवाएं छात्र और अभिभावक 73 प्रशिक्षित पेशेवरों के एक पैनल से सीधे बात कर सकते हैं। यह सेवा सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे, सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी। इस पैनल में सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के प्राचार्य, परामर्शदाता, विशेष शिक्षक और योग्य मनोवैज्ञानिक शामिल हैं। इनमें से 61 परामर्शदाता भारत में स्थित हैं।