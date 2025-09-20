Scholarship 2025: स्टूडेंट्स के लिए छात्रवृत्ति पाने का सुनहरा मौका, ये फाउंडेशन करेंगे मदद; यहां देखें डिटेल

एजुकेशन डेस्क। उच्च शिक्षा हासिल करने वाले मेधावी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली विश्वविद्यालय, स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन और इंफोसिस फाउंडेशन की ओर से स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किए गए हैं।

इन स्कॉलरशिप का मकसद आर्थिक रूप से जरूरतमंद और योग्य छात्रों को पढ़ाई में मदद करना है। आइए जानते हैं इन स्कॉलरशिप से जुड़ी पूरी जानकारी-

1. दिल्ली विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप

दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने पूर्णकालिक छात्रों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है।

पात्रता (Eligibility)

उम्मीदवार स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकित होना चाहिए।

पारिवारिक वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्कॉलरशिप अमाउंट

जिन छात्रों की आय 4 लाख रुपये तक है उन्हें 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी।

जिनकी आय 4,00,001 रुपये से 8 लाख रुपये के बीच है उन्हें 10,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी।

2. स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप

यह स्कॉलरशिप विशेष रूप से मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है।

पात्रता (Eligibility)

कक्षा 12वीं में कम से कम 80% अंक होना ज़रूरी है।

उम्मीदवार स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रहा हो।

पारिवारिक वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

स्कॉलरशिप अमाउंट

चयनित छात्रों को 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी।

लास्ट डेट

आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है।

3. इंफोसिस फाउंडेशन स्टेम स्टार्स स्कॉलरशिप (2025-26)

यह स्कॉलरशिप खासतौर पर स्टेम (STEM) कोर्स में नामांकित छात्राओं के लिए है।

पात्रता (Eligibility)

कक्षा 12वीं पूरी हो चुकी हो।

भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से STEM कोर्स में नामांकन होना चाहिए।

पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

स्कॉलरशिप अमाउंट

चयनित छात्राओं को 1 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी।

लास्ट डेट

आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, 2025 है।