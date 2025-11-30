School Holidays 2025: दिसंबर महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल? डेट वाइज पूरी लिस्ट देखें

एजुकेशन डेस्क। स्कूल और कॉलेज के छात्रों को हमेशा छुट्टियों (School Holidays) का बेसब्री से इंतजार रहता है। पढ़ाई के बीच मिलने वाला ब्रेक विद्यार्थियों को घूमने-फिरने, परिवार के साथ समय बिताने और खुद को तरो-ताजा करने का मौका देता है। साल 2025 अब खत्म होने वाला है और दिसंबर का महीना बाकी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण छुट्टियां (December Holidays 2025) आने वाली हैं।

दिसंबर महीने की छुट्टियों की जानकारी पहले से होने पर छात्र और अभिभावक अपने वीकेंड या लंबी छुट्टी के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि पढ़ाई का नुकसान न हो। दिसंबर 2025 में आने वाली छुट्टियों की लिस्ट दिसंबर का महीना मुख्य रूप से क्रिसमस (Christmas Holiday) के त्योहार के लिए जाना जाता है, जो एक बड़ा राष्ट्रीय पर्व भी है। इस त्योहार के अलावा, इस महीने में चार रविवार भी पड़ रहे हैं, जो स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश होते हैं। छात्र और अभिभावक इन सभी छुट्टियों की पूरी सूची यहाँ से देख सकते हैं: