School Holidays 2025: दिसंबर महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल? डेट वाइज पूरी लिस्ट देखें
दिसंबर 2025 में स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए कई छुट्टियां हैं। मुख्य अवकाश 25 दिसंबर (क्रिसमस) का रहेगा, जिसके अलावा चार रविवार (7, 14, 21, 28 दिसंबर) को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। छात्र इन छुट्टियों के साथ-साथ अपने स्कूल कैलेंडर में शीतकालीन अवकाश की तारीखें भी अवश्य चेक कर लें, ताकि वेकेशन की प्लानिंग की जा सके।
Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 04:57:08 PM (IST)
Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 04:57:08 PM (IST)
School Holidays 2025: दिसंबर महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?
- क्रिसमस के कारण अनिवार्य गैजेटेड अवकाश रहेगा।
- दिसंबर में 4 रविवार (7, 14, 21, 28) को स्कूल बंद रहेंगे।
- कई राज्यों में दिसंबर के अंत से विंटर वेकेशन शुरू हो जाएगा।
एजुकेशन डेस्क। स्कूल और कॉलेज के छात्रों को हमेशा छुट्टियों (School Holidays) का बेसब्री से इंतजार रहता है। पढ़ाई के बीच मिलने वाला ब्रेक विद्यार्थियों को घूमने-फिरने, परिवार के साथ समय बिताने और खुद को तरो-ताजा करने का मौका देता है। साल 2025 अब खत्म होने वाला है और दिसंबर का महीना बाकी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण छुट्टियां (December Holidays 2025) आने वाली हैं।
दिसंबर महीने की छुट्टियों की जानकारी पहले से होने पर छात्र और अभिभावक अपने वीकेंड या लंबी छुट्टी के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि पढ़ाई का नुकसान न हो।
दिसंबर 2025 में आने वाली छुट्टियों की लिस्ट
दिसंबर का महीना मुख्य रूप से क्रिसमस (Christmas Holiday) के त्योहार के लिए जाना जाता है, जो एक बड़ा राष्ट्रीय पर्व भी है। इस त्योहार के अलावा, इस महीने में चार रविवार भी पड़ रहे हैं, जो स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश होते हैं। छात्र और अभिभावक इन सभी छुट्टियों की पूरी सूची यहाँ से देख सकते हैं:
| तारीख | दिन | छुट्टी का कारण |
| 7 दिसंबर | रविवार | साप्ताहिक अवकाश |
| 14 दिसंबर | रविवार | साप्ताहिक अवकाश |
| 21 दिसंबर | रविवार | साप्ताहिक अवकाश |
| 25 दिसंबर | गुरुवार | क्रिसमस (Christmas) |
| 28 दिसंबर | रविवार | साप्ताहिक अवकाश |
नोट : छुट्टियों को लेकर जरूरी जानकारी
- क्रिसमस (25 दिसंबर) : यह एक अनिवार्य गैजेटेड अवकाश है, इसलिए इस दिन देशभर के सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
- साप्ताहिक अवकाश (रविवार) : महीने में पड़ने वाले सभी चार रविवार (7, 14, 21 और 28 दिसंबर) को स्कूलों में नियमित साप्ताहिक अवकाश रहेगा।
- स्कूल कैलेंडर से मिलान : यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ छोटे या स्थानीय अवकाश सरकारी गैजेट के अनुसार होते हैं, लेकिन सभी स्कूलों में सभी रिस्ट्रिक्टेड (Restricted) अवकाश लागू नहीं होते हैं। इसलिए, विद्यार्थियों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम पुष्टि के लिए अपने स्कूल के आधिकारिक कैलेंडर से इन छुट्टियों का मिलान अवश्य कर लें।
दिसंबर में छुट्टियों का यह ब्रेक आपको नए साल की शुरुआत से पहले तरोताज़ा होने और अपने आगामी लक्ष्य तय करने में मदद करेगा।
