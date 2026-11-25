नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। वेटरनरी कौंसिल ऑफ इंडिया की सख्ती के बाद 30 सितंबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म कर दी गई, बावजूद इसके खाली सीट शेष रह गई थीं। अब शेष 33 सीटों को भरने के लिए 26 नवंबर को स्पाट काउंसलिंग होगी।

वेटरनरी की महज 9 सीटों के लिए काउंसलिंग फिशरी की 24 और वेटरनरी की महज 9 सीटों के लिए काउंसलिंग होने जा रही है। काउंसलिंग वेटरनरी कालेज जबलपुर में होगी। वहीं काउंसलिंग प्रक्रिया और सीटों की जानकारी विवि ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। जबलपुर में चार, मऊ में तीन और रीवा में दो सीटें कुल खाली सीटो में जबलपुर, मऊ और रीवा के वेटरनरी काॅलेजों में बीवीएससी एंड एएच की महज नौ सीटें रिक्त हैं। इनमें जबलपुर में चार, मऊ में तीन और रीवा में दो सीटें शामिल हैं। फिशरी की सीट भरना मुश्किल जबलपुर के कालेज आफ फिशरी साइंस में बीएफएससी पाठ्यक्रम की 24 सीटें खाली हैं। इन सीटों का भरना मुश्किल हो गया है। इधर 33 सीटों में फिशरी की सीटों को छोड़ दिया जाए तो वेटरनरी की महज नौ सीट ही खाली हैं।