नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की महिला जूडो टीम के वडोदरा में आल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गई थी, लेकिन वहां खेलने से पहले ही उन्हें सिस्टम से लड़ना पड़ा। जगह न होने पर भूलवश एसी कोच में प्रवेश कर गईं महत्वपूर्ण है कि टिकट इनके पास स्लीपर का था, लेकिन जगह न होने पर भूलवश एसी कोच में प्रवेश कर गईं। जिसके चलते 4 हजार जुर्माना लगा, नतीजन आते समय जेब खाली थी। बावजूद इसके विवि प्रशासन बेफ्रिक है और टीम के साथ गए महिला टीम मैनेजर-कोच डाॅॅ. बृजेंद्र यादव अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। महिला टीम तो आ चुकी है।

पुरुष जूडो दल अभी वडोदरा में ही रुकी दूसरी टीम यानी विवि का पुरुष जूडो दल अभी वडोदरा में ही रुकी हुई है संभवत: वह बुधवार को जबलपुर को टीम कोच डा दीपेंद्र यादव के साथ रवाना होगी। महिला जूडाे खिलाड़ियों का कहना है कि जुर्माना तो उन्होंने अपनी जेब से भर दिया। लेकिन यह राशि मिलेगी कि नहीं इस संबंध में विवि मौन है।