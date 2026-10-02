शिक्षक पद वृद्धि आंदोलन का 43वां दिन: भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की भूख हड़ताल; अभ्यर्थी बोले- कुछ हुआ तो शिक्षा मंत्री जिम्मेदार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग-2 और वर्ग-3 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर भोपाल में चल रहा आंदोलन 43वें दिन और उग्र हो गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पिछले 23 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थी नरेंद्र सिंह राजपूत के समर्थन में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और दीप्ति सिंह भी अनशन पर बैठ गए।

मौके पर पहुंचे पीसी शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को जायज ठहराया। 23 दिन से भूख हड़ताल पर नरेंद्र आंदोलन के दौरान 23 दिनों से अनशन कर रहे अभ्यर्थी नरेंद्र राजपूत ने एक औपचारिक घोषणा पत्र जारी कर शासन-प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल या आंदोलन के दौरान उनके स्वास्थ्य या जीवन को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के आयुक्त अभिषेक सिंह की होगी।