CAT Exam 2026: 29 नवंबर को तीन शिफ्ट में होगी परीक्षा, एडमिट कार्ड जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कॉमन एडमिशन टेस्ट(कैट) 2026 का आयोजन 29 नवंबर को तीन शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 से 10:30 बजे, दूसरी दोपहर 12:30 से 2:30 बजे और तीसरी शाम 4:30 से 6:30 बजे तक होगी। परीक्षा की अवधि दो घंटे रहेगी।

माइनस मॉर्किंग होगी