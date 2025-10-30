UGC Fake University List: देशभर के 22 यूनिवर्सिटी पूरी तरह फर्जी, दिल्ली और UP टॉप पर, चेक करें पूरी लिस्ट

मेरी खबरें
    UGC Fake University List 2025: यूजीसी की अक्टूबर 2025 सूची में कई संस्थान फर्जी घोषित किए गए हैं। दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। छात्रों और अभिभावकों को चाहिये कि वे किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले UGC व राज्य शिक्षा विभाग से सत्यापन कराएं और ऑनलाइन विज्ञापनों पर तुरंत भरोसा न करें।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 02:34:38 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 02:34:38 PM (IST)
    UGC ने जारी की 22 Fake University की लिस्ट।

    1. यूजीसी ने अक्टूबर 2025 में सूची अपडेट की।
    2. दिल्ली में सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय।
    3. फर्जी डिग्री नौकरी और पढ़ाई के लिए अमान्य।

    एजुकेशन डेस्क: यूजीसी की आधिकारिक सूची अक्टूबर 2025 (UGC Fake University List 2025) के अपडेट के बाद सामने आया कि देश में कई संस्थान बिना मान्यता के डिग्री दे रहे हैं। खासकर राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा फर्जी विश्वविद्यालय पाए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। इन घोटालों से बचने के लिए नीचे राज्यवार यूजीसी द्वारा घोषित फर्जी विश्वविद्यालयों की पूरी सूची दी जा रही है ताकि विद्यार्थी और उनके परिवार सचेत हों।

    दिल्ली में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची (Delhi Fake Uiversity List)

    1. अखिल भारतीय लोक एवं शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (एआईआईपीएचएस) राज्य सरकार विश्वविद्यालय

    2. कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज

    3. संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय

    4. व्यावसायिक विश्वविद्यालय

    5. एडीआर-केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय

    6. भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संस्थान

    7. स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय

    8. आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (Spiritual University)

    9. संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (WPUNU) का विश्व शांति

    10. प्रबंधन और इंजीनियरिंग संस्थान

    उत्तर प्रदेश में फेक यूनिवर्सिटी की सूची (UP Fake University List)

    1. गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद

    2. नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय)

    3. भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ

    4. महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, नोएडा

    आंध्र प्रदेश में फर्जी यूनिवर्सिटी की सूची

    1. क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी

    2. बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया

    पश्चिम बंगाल में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची

    1. भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान, कोलकाता

    2. वैकल्पिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

    केरल में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची

    1. इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन (IIUPM)

    2. सेंट जॉन्स विश्वविद्यालय, किशनट्टम

    महाराष्ट्र में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची

    1. राजा अरबी विश्वविद्यालय, नागपुर

    पुदुचेरी में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची

    1. श्री बोधि उच्च शिक्षा अकादमी

    फेक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के नुकसान

    यूजीसी मान्यता न होने वाली डिग्रियां औपचारिक रूप से बेअसर मानी जाती हैं; ऐसी डिग्रीधारक आगे चलकर नौकरी, उच्च शिक्षा या विदेशी दाखिले में समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए दाखिले से पहले संस्थान के नाम, उसके पते, शिक्षक-छात्र अनुपात और कॉलेज के कामकाज संबंधी विवरण यूजीसी की वेबसाइट पर मिलान करें। ऑनलाइन विज्ञापन और फर्जी दस्तावेज अक्सर आकर्षक ऑफर दिखाते हैं। कीमत और सुविधाओं के बहाने भर्ती करने वाले संस्थान संदिग्ध होते हैं।


    ऐसे करें जांच

    पुख्ता जांच के लिए उम्मीदवार अपने दस्तावेज़, शिक्षण संस्थान के पते, और ट्रस्टी/प्रबंधकों की जानकारी क्रॉस-चेक करें। यदि कोई संस्थान संदिग्ध लगे तो नजदीकी शैक्षिक विभाग या यूजीसी से संपर्क करें। जानकारी साझा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इन घोटालों से बचें और अपनी पढ़ाई सुरक्षित रख सकें। विद्यार्थी और अभिभावक सतर्क रहें, और किसी भी संदेह पर आधिकारिक सत्यापन अवश्य कराएँ।

