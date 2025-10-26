टीचर बनने का सुनहरा मौका! CTET फरवरी 2026 की एग्जाम डेट का हुआ एलान, CBSE ने दिया अपडेट

एजुकेशन डेस्क: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने Central Teacher Eligibility Test (CTET) February 2026 परीक्षा के आयोजन की घोषणा कर दी है। हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह परीक्षा 8 फरवरी 2026 को पूरे देश के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस बार भी परीक्षा दो पेपर्स में होगी - पेपर 1 (कक्षा 1 से 5) और पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए।
CBSE की ओर से CTET Feb 2026 परीक्षा तिथि की घोषणा के साथ ही यह जानकारी दी गई है कि आवेदन प्रक्रिया किसी भी समय शुरू की जा सकती है। आवेदन शुरू होते ही विस्तृत अधिसूचना वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी की जाएगी।
1. उम्मीदवारों को पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा।
2. “CTET February 2026 Application” लिंक पर क्लिक करें।
3. मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
4. अब फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता, पता आदि डिटेल्स भरें।
5. हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करें।
6. अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और आवेदन सबमिट करें।
7. आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
सीटीईटी परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित होगी। प्रत्येक पेपर का समय दो घंटे तीस मिनट होगा। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे।
सीबीएसई की यह घोषणा शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है। अब उम्मीदवारों को आवेदन शुरू होने का इंतजार है ताकि वे परीक्षा प्रक्रिया में शामिल हो सकें।