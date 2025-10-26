टीचर बनने का सुनहरा मौका! CTET फरवरी 2026 की एग्जाम डेट का हुआ एलान, CBSE ने दिया अपडेट

एजुकेशन डेस्क: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने Central Teacher Eligibility Test (CTET) February 2026 परीक्षा के आयोजन की घोषणा कर दी है। हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह परीक्षा 8 फरवरी 2026 को पूरे देश के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस बार भी परीक्षा दो पेपर्स में होगी - पेपर 1 (कक्षा 1 से 5) और पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए।

CBSE की ओर से CTET Feb 2026 परीक्षा तिथि की घोषणा के साथ ही यह जानकारी दी गई है कि आवेदन प्रक्रिया किसी भी समय शुरू की जा सकती है। आवेदन शुरू होते ही विस्तृत अधिसूचना वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी की जाएगी।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria For CTET)

पेपर 1 (कक्षा 1 से 5) के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या उसके समकक्ष योग्यता प्राप्त होनी चाहिए।

वहीं, कुछ मामलों में स्नातक डिग्री के साथ बी.एड (B.Ed) धारक भी पात्र होंगे।

पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए उम्मीदवारों को स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्षीय डी.एल.एड. (D.El.Ed) या इसके समकक्ष कोर्स पास होना आवश्यक है।

पेपर 1 में पास उम्मीदवार कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे, जबकि पेपर 2 में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवार कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पदों के लिए पात्र माने जाएंगे।

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

1. उम्मीदवारों को पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा।

2. “CTET February 2026 Application” लिंक पर क्लिक करें।

3. मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

4. अब फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता, पता आदि डिटेल्स भरें।

5. हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करें।

6. अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और आवेदन सबमिट करें।

7. आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

आवेदन शुल्क (Application Fees)

केवल एक पेपर (पेपर 1 या 2) के लिए आवेदन शुल्क ₹1000 होगा।

दोनों पेपर्स के लिए ₹1200 का शुल्क जमा करना होगा।

SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक पेपर का शुल्क ₹500 और दोनों पेपर्स के लिए ₹600 निर्धारित किया गया है।

परीक्षा प्रारूप (Exam Format)

सीटीईटी परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित होगी। प्रत्येक पेपर का समय दो घंटे तीस मिनट होगा। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे।

सीबीएसई की यह घोषणा शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है। अब उम्मीदवारों को आवेदन शुरू होने का इंतजार है ताकि वे परीक्षा प्रक्रिया में शामिल हो सकें।