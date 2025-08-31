UP Scholarship 2025-26: आवेदन प्रक्रिया शुरू...जानें शेड्यूल, डॉक्युमेंट्स, एलिजिबिलिटी और लास्ट डेट्स
UP Scholarship 2025-26: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र 2 जुलाई से 30 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निशुल्क है और इसके लिए आधार, आय प्रमाण पत्र, मार्कशीट समेत कई दस्तावेज आवश्यक हैं। यूपी स्कॉलरशिप योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा में सहयोग प्रदान करना है।
Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 03:32:08 PM (IST)
Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 03:33:24 PM (IST)
UP Scholarship: यूपी स्कॉलरशिप 2025-26: प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक शेड्यूल
HighLights
- यूपी स्कॉलरशिप आवेदन की पूरी जानकारी
- प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक आवेदन शेड्यूल
- जानिए आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि
डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की ओर से प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया (UP Scholarship 2025-26 Application) शुरू कर दी गई है। छात्र 2 जुलाई 2025 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
स्कॉलरशिप 2025-26 शेड्यूल (UP Scholarship 2025-26 Schedule)
- विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना: 01 जुलाई से 05 अक्टूबर 2025
- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन: 02 जुलाई – 15 अक्टूबर 2025
- छात्रों का रजिस्ट्रेशन/आवेदन: 02 जुलाई – 30 अक्टूबर 2025
- फाइनल प्रिंट निकालना: 03 जुलाई – 31 अक्टूबर 2025
- विद्यालय में हार्ड कॉपी जमा: 03 जुलाई – 04 नवंबर 2025
- विद्यालय द्वारा आवेदन सत्यापन: 03 जुलाई – 06 नवंबर 2025
- जिला निरीक्षक सत्यापन: 07 नवंबर – 15 नवंबर 2025
- एनआईसी स्क्रूटनी: 07 नवंबर – 17 नवंबर 2025
- त्रुटिपूर्ण आवेदन सुधार: 18 – 21 नवंबर 2025
- पुनः स्क्रूटनी: 27 नवंबर – 08 दिसंबर 2025
- जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक: 18 नवंबर – 24 दिसंबर 2025
- मांग सृजन: 27 दिसंबर 2025
- धनराशि अंतरण: 31 दिसंबर 2025
आवश्यक दस्तावेज (Documents)
आवेदन के लिए छात्रों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू), जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट, फीस रसीद, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म का प्रिंट निकालकर विद्यालय/कॉलेज में जमा करें।
योग्यता एवं आय सीमा (Eligiblity)
- छात्र उत्तर प्रदेश के निवासी हों और राज्य में अध्ययनरत हों।
- सामान्य, SC और ST वर्ग की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- OBC वर्ग के लिए आय सीमा 2 लाख रुपये है।
- अस्वच्छ पेशा वर्ग के लिए आय सीमा निर्धारित नहीं है।
यह भी पढ़ें- UPSSSC PET 2025: छह-सात सितंबर को यूपी के 48 जिलों में होगी परीक्षा, ऐसे चेक करें एग्जाम सिटी