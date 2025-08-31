UP Scholarship 2025-26: आवेदन प्रक्रिया शुरू...जानें शेड्यूल, डॉक्युमेंट्स, एलिजिबिलिटी और लास्ट डेट्स

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की ओर से प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया (UP Scholarship 2025-26 Application) शुरू कर दी गई है। छात्र 2 जुलाई 2025 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।