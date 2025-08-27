UPSSSC PET 2025: छह-सात सितंबर को यूपी के 48 जिलों में होगी परीक्षा, ऐसे चेक करें एग्जाम सिटी

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 के आयोजन की पूरी तैयारी कर ली है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा 6 और 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में दो पालियों में आयोजित की जाएगी। बुधवार को आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा जनपद की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है।

अभ्यर्थी अपने परीक्षा जनपद की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (upsssc.gov.in) पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें परीक्षा सेगमेंट में दिए गए विकल्प पर क्लिक करके आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल परीक्षा जनपद की सूचना है, प्रवेश पत्र नहीं। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा जारी वैध प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा।