School Holiday: देश के कई राज्यों में ठंड का कहर जारी, जानें कहां-कहां और किस डेट तक बंद रहेंगे स्कूल

एजुकेशन डेस्क। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर अब भी बना हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। कहीं मौसम वजह बना है तो कहीं धार्मिक आयोजनों और त्योहारों के कारण स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। आइए जानते हैं कि किस राज्य में किस तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे। प्रयागराज में 20 जनवरी तक स्कूल बंद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ठंड के साथ-साथ माघ मेला और मौनी अमावस्या को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यहां कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी और निजी स्कूलों में 20 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी।

चंडीगढ़ में 19 जनवरी से खुलेंगे स्कूल चंडीगढ़ में घने कोहरे और ठंड के चलते सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 17 जनवरी तक बंद रखे गए हैं। 18 जनवरी को रविवार होने के कारण स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे में चंडीगढ़ में अब स्कूल 19 जनवरी से दोबारा खोले जाएंगे। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे स्कूल या जिला प्रशासन की ओर से जारी नोटिस पर नजर बनाए रखें।

तमिलनाडु में पोंगल के कारण छुट्टी तमिलनाडु में पोंगल त्योहार और मौसम को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में 17 जनवरी तक अवकाश रहेगा। छात्रों और अभिभावकों को छुट्टी से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए अपने संबंधित स्कूल से संपर्क करने की सलाह दी गई है। यूपी के 6 जिलों में बढ़ी स्कूल छुट्टी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मकर संक्रांति के बाद भी ठंडी हवाओं का असर कम नहीं हुआ है। इसी को देखते हुए बदायूं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पीलीभीत, बिजनौर और बरेली में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 18 जनवरी तक बंद रहेंगे। पहले इन जिलों में 17 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन 18 जनवरी रविवार होने के कारण छुट्टी की अवधि बढ़ गई है।