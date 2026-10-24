107 एडीपीओ पद के लिए पंद्रह हजार अभ्यर्थी, 1 नवंबर को परीक्षा, 39 केंद्रों पर त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) की भर्ती परीक्षा-2026 की तैयारियां शुरू कर दी। 1 नवंबर को होने वाली परीक्षा दोपहर 12 से 3 बजे के बीच रखी गई है। 107 पदों के लिए 15 हजार 924 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनके लिए 39 केंद्र बनाए गए है। यहां त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था की जाएगी।

परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की पहचान और सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर जांच की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और प्रवेश पत्र की स्कैनिंग शामिल है। इसके अलावा अभ्यर्थियों की जांच हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) से की जाएगी।

आयोग ने परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की है आयोग ने परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। दोपहर 12 बजे परीक्षा शुरू होने के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 10.30 बजे तक केंद्र पहुंच होगा। ताकि जांच बेहतर ढंग से हो सके। वहीं अभ्यर्थी अपने साथ बालपेन, एक पारदर्शी पानी की बोतल, ई-प्रवेश पत्र और पहचान पत्र ही ले जा सकेंगे। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार के पास अनुमत और प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची भी प्रदर्शित की जाएगी। सेमेस्टर परीक्षा से अब दो सत्र की केंद्रों पर जिम्मेदारी संभालेंगे ऑब्जर्वर इंदौर : देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं में नकल रोकने और परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आब्जर्वरों की ड्यूटी में बड़ा बदलाव किया है। अब परीक्षा केंद्रों पर तैनात प्रत्येक आब्जर्वर को कम से कम दो सत्रों में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।